В ДТП в Тихорецком районе погибли трое взрослых и ребенок

Краснодарский край

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В результате лобового столкновения двух автомобилей в Тихорецком районе Кубани погибли четыре человека, еще два пострадали

ДТП произошло в 15:40 30 декабря в районе 60-го километра федеральной автодороги «Кавказ».

«По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Accent под управлением местного жителя 1981 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На месте аварии скончались оба водителя, а также пассажиры Hyundai — женщина 1987 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Два пассажира автомобиля Mercedes — 1976 и 2000 годов рождения — госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

© Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
ДТП Тихорецкий район
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