В самарском аэропорту 240 человек ожидают вылетов в Сочи и Симферополь

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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В аэропорту Самары более чем на восемь часов задержали рейсы авиакомпании «Ижавиа» в Сочи и Симферополь

Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, вылета ждут около 340 человек.

«Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь — на 7:25. Сейчас на онлайн-табло время вылета указано 17:00 и 17:25 соответственно, но оно все время сдвигается», — сказала Тюрина.

По ее словам, в аэропорту ситуация напряженная, стойку информации охраняют полицейские. Часть жителей Самары, которые должны были лететь на этих рейсах, купили другие билеты через Москву и уже улетели.

«Сначала была информация, что всех расселят в отели. Потом появились слухи, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате», — сказала Тюрина.

Она уточнила, что многие пассажиры с детьми, они летят на новогодние каникулы в Сочи и Крым, сообщает «Интерфакс».

Авиация Симферополь Сочи
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