Двое осужденных совершили побег с работ в теплицах в Белореченском районе

Адыгея, Краснодарский край

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УФСИН России по Адыгее проводит проверку по факту побега двух осужденных колонии-поселения № 6, которое находится в Майкопе

Побег случился 25 декабря в Белореченском районе Краснодарского края.

«Двое осужденных во время работ в теплицах, расположенных в станице Бжедуховской, самовольно покинули рабочие места. В этот же день сотрудники оперативной службы УФСИН РФ по региону обнаружили их и доставили в колонию-поселение № 6», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.

В произошедшем разбирается дисциплинарная комиссия, которая 27 декабря вынесет решение в отношении беглецов. Им грозит замена наказания с отбыванием срока не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.

Белореченский район Исправительные учреждения Майкоп ФСИН
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