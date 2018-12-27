Двое осужденных совершили побег с работ в теплицах в Белореченском районе

УФСИН России по Адыгее проводит проверку по факту побега двух осужденных колонии-поселения № 6, которое находится в Майкопе

Побег случился 25 декабря в Белореченском районе Краснодарского края.

«Двое осужденных во время работ в теплицах, расположенных в станице Бжедуховской, самовольно покинули рабочие места. В этот же день сотрудники оперативной службы УФСИН РФ по региону обнаружили их и доставили в колонию-поселение № 6», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.

В произошедшем разбирается дисциплинарная комиссия, которая 27 декабря вынесет решение в отношении беглецов. Им грозит замена наказания с отбыванием срока не в колонии-поселении, а в колонии общего режима.