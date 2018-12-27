В Темрюкском районе водитель грузовика выпал из кабины в обрыв

Краснодарский край

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На трассе Темрюк — Порт Кавказ вечером 26 декабря грузовик съехал с дороги и завис над обрывом

ДТП случилось в районе Темрюкского маяка. Водитель грузового автомобиля Scania вез 20 тонн кока-колы. Он отвлекся во время движения, из-за чего машина съехала с дороги.

В результате кабина большегруза зависла над обрывом. Водитель попытался выбраться из машины и упал вниз. На лету он зацепился за ветки и оказался в 5 метрах от дороги, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

На место происшествия прибыли спасатели и с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего. После этого мужчину передали медикам.

ДТП Кубань-СПАС Темрюкский район
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