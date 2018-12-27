При столкновении легковушки и повозки с лошадью в Ставрополе пострадала женщина

В Ставрополе 26 декабря произошло ДТП с участием лошади

Авария произошла на улице Лермонтова около 15:00. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля BMW M5 ехал со стороны улицы Лермонтова в направлении Доваторцев. Он не выдержал безопасную дистанцию и наехал на гужевую повозку, которая ехала в попутном направлении, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате 40-летняя извозчица получила ушибы и ссадины. Ее доставили в больницу. Водитель во время аварии был трезв. По факту ДТП проводят проверку.