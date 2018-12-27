Проект строительства морского порта Тамань оценили в 232 млрд рублей
ОАО «РЖД» планирует выступить инвестором строительства сухогрузного морского порта Тамань
Предприятие уведомило о своих намерениях Минтранс. РЖД планирует войти в капитал управляющей компании проекта «РМП-Тамань». Подрядчиком строительства может выступить компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Стоимость проекта оценили в 232 млрд рублей, сообщил 27 декабря РБК со ссылкой на источник в Минтрансе.
Предполагается, что «РМП-Тамань» будет строить основную инфраструктуру порта. Это причалы, подходной канал, оградительные сооружения и берегоукрепление, искусственные земельные участки.
Как писали Юга.ру, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в феврале 2017 года подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.