Глава Аксая досрочно ушел в отставку

Глава администрации Аксая Ростовской области Алексей Головин уволился

Головин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты совета городского поселения 25 декабря приняли отставку, его полномочия прекращаются 29 декабря. Решение уже вступило в силу, говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Аксайского городского поселения.

Конкурс, на котором выберут нового главу администрации Аксая, состоится 18 января. Документы от кандидатов будут принимать с 29 декабря по 7 января.