«Новая газета»: Чеченцев из «тюрьмы для геев» убили выстрелами в затылок. Но проверку по делу прекратили

«Новая газета» рассказала о доказательствах того, что два человека, которые находились в «секретной тюрьме для геев» в Чечне, были убиты 30 марта 2017 года выстрелами в затылок с близкого расстояния

Речь идет об уроженцах республики Шото-Шамиле Акаеве и Аюбе Ибрагимове. Они находились в одной камере в подвале Управления угрозыска МВД Чечни с омичем Максимом Лапуновым, который первым публично рассказал о пытках геев в Чечне в мае 2017-го. Тогда он заявил, что одновременно с ним в этом подвале находились десятки задержанных. Часть из них были доставлены туда по подозрению в гомосексуальной ориентации, часть — по другим формальным основаниям. Он подчеркнул, что все эти люди не могли содержаться в подвале УУР МВД Чечни законно: в данном подразделении не предусмотрены официальные места для лишения свободы. По словам Лапунова, Акаев и Ибрагимов находились в этой «тюрьме» более 40 суток, их подозревали в причастности к убийству. В ходе общения Лапунов и Акаев выяснили, что у них есть общие знакомые. Акаев попросил Лапунова, если его отпустят, передать этим знакомым информацию о его местонахождении. Когда Лапунова выпустили, он встретился с родителями Акаева. Следствие проверило эту информацию и установило, что Акаев и Ибрагимов исчезли 6 февраля 2017 года, а 30 марта их нашли мертвыми. По версии МВД Чечни, они были убиты при попытке нападения на полицейских. Однако из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что Акаев и Ибрагимов были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок; кроме того, у них также отсутствовали какие-либо вещи, пишет «Новая».

«Именно таким образом в материалах проверки по заявлению Лапунова о незаконном лишении свободы и пытках появились трупы, а действия чеченских полицейских теперь надо было квалифицировать уже по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Что сделало следствие? Просто-напросто прекратило проверку», — отмечает издание. Следствие заявило, что «обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания и удержания в подвальном помещении здания УУР МВД по ЧР, не получили объективного подтверждения». Сам Лапунов заявил в своем недавнем обращении к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что был готов сотрудничать со следствием, поехать в Чечню и показать, в каком помещении его держали и пытали, однако правоохранители отказались везти его туда. В управление угрозыска тогда съездил сам следователь и обследовал его только наполовину, заявив, что описанию Лапунова оно не соответствует. При этом запрошенный им же план помещения соответствовал тому, что описал Лапунов.

Как сообщали Юга.ру, «Новая газета» написала о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в апреле 2017 года. Власти Чечни эту информацию опровергали, а пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может».