В Крымске мужчина хотел из мести разбить машину друга, но перепутал и повредил автомобиль незнакомки

Краснодарский край

Распечатать

В Крымске мужчину обвиняют в повреждении машины девушки, однако он хотел разбить автомобиль приятеля

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что оставила автомобиль возле кафе, а когда вернулась, он был поврежден. В машине разбили передние стекла, оторвали зеркала заднего вида. На корпусе были вмятины от ударов. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.

Полицейские задержали 28-летнего местного жителя. В отделе он рассказал, что поссорился со своим знакомым и из мести хотел разбить его автомобиль, однако перепутал машины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Два месяца назад молодого человека уже привлекали к ответсвтенности за аналогичное преступление. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобили Крымский район Полиция Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кремлевскую елку отправились 35 детей из Адыгеи
Апшеронский район возглавил руководитель филиала структуры «Роснефти»
Следом за новогодним трамваем в Краснодаре начнет курсировать троллейбус в гирлянде. Стало известно их расписание
Около 9 млн рублей похитили из отделения «Почты России» на Кубани
В Крымске мужчина хотел из мести разбить машину друга, но перепутал и повредил автомобиль незнакомки
Рядом с Крымским мостом построят пост полиции

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале