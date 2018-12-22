В Совфеде призвали защитить Деда Мороза от Санта Клауса

Сенатор Андрей Климов призвал не допустить в России трансформацию Деда Мороза в Санта Клауса, приведя в пример Украину

Эту тему глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета поднял на круглом столе на тему «Роль культурных аспектов в обеспечении государственного суверенитета РФ».

По словам Климова, такая трансформация происходит на Украине под влиянием Запада. Он назвал это угрозой суверенитету.

«Там не только звонок Помпео (госсекретаря США Майка Помпео — прим.) вновь избранному руководителю псевдоцеркви, но еще и, видите, начинается трансформация Дедов Морозов в Санта Клауса», — цитирует Климова «Интерфакс».

Он рассказал, что его украинские знакомые говорят, что там в районах уже нет такого понятия, как Дед Мороз: «там финансируют только такие "елки", где Санта Клаусы».

«Надо внимательно за всем этим следить и смотреть, как бы и у нас такого же не произошло под предлогом того, что у нас свобода, минимум государства и цензура — это справедливо — запрещена Конституцией», — подчеркнул сенатор.