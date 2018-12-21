Кубанцам рассказали, что делают с должниками за взносы на капремонт многоэтажек

Партнерский Краснодарский край

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Жителям Краснодарского края рассказали, какие меры применяют к неплательщикам взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома

Взносы собственников формируют фонд капремонта. На эти деньги делают ремонт дома в сроки, предусмотренные региональной программой.

Региональный оператор ведет досудебную и судебную работу с собственниками, которые не платят взносы, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.

При досудебном урегулировании собственнику направляют уведомление, в котором предлагается добровольно погасить долги по капитальному ремонту.

Если деньги все равно не поступают, то региональный оператор направляет в суд пакет документов для взыскания задолженности. 

Деньги взыскивают с неплательщиков в рамках исполнительного производства. Также должники несут дополнительные расходы, предусмотренные законом «Об исполнительном производстве».

Отмечается, что на Кубани в предыдущие годы уровень собираемости ежемесячных взносов на капремонт был низким и не превышал 65%. Однако, в прошлом году собираемость взносов увеличилась до 73%, в 2018 году — до 102,14%.

Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта
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