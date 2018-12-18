В Абинском районе избрали нового главу

Депутаты совета Абинского района Кубани избрали нового главу муниципалитета

На должность руководителя района претендовали два человека. По итогам тайного голосования была поддержана кандидатура и.о. главы муниципалитета Вячеслава Иванова.

Церемония инаугурации состоится 20 декабря.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий руководитель Абинского района Петр Мироненко написал заявление о досрочном уходе с должности в октябре. Он проработал на этом посту год. Иванова сразу назначили и.о. главы района.

Кто такой Вячеслав Иванов

Вячеслав Иванов родился 10 июля 1982 года в Краснодаре, окончил КубГАУ. Работу в администрации Абинского района начал в 2017 году в должности заместителя главы района. Вскоре был назначен заместителем главы, а затем главой Абинского городского поселения.

Ранее работал директором ООО «Антей», гендиректором ООО «Екатеринодаринвест-Строй», директором МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Был депутатом райсовета, депутатом ЗСК пятого созыва.