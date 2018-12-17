В Армавире мужчина без прав врезался в опору ЛЭП, погиб его пассажир
Краснодарский край Елена Лободина
В Армавире мужчина погиб в ДТП по вине своего знакомого без прав
Инцидент произошел около 21:30 на ул. Новороссийской. По данным УГИБДД по Краснодарскому краю, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Proira, на большой скорости врезался в бордюр, отчего машина перевернулась и врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП 30-летний пассажир «Приоры» погиб на месте происшествия, водителя госпитализировали.
Выяснилось, что водитель не имел прав на управление автомобилем, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП проводится проверка.
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