Полиция Краснодара ищет девушку с татуировкой дракона

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю местную жительницу

По данным полиции, Анна Шульженко 8 декабря вышла из дома на улице Благоева и до сих пор не вернулась.

На вид ей 20-25 лет, рост 167 см, худощавое телосложение, черные волосы. На пояснице татуировка в виде дракона, сообщили пресс-служба УМВД по Краснодару.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Анны Шульженко, просят обратиться в полицию Карасунского округа УМВД России по Краснодару по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12 или 8 (928) 207-92-10.

Краснодар Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армавире мужчина без прав врезался в опору ЛЭП, погиб его пассажир
На Лагонакском нагорье выпал метр снега
Родственники погибших в ДТП в Грозном попросили Кадырова не наказывать его брата
В Иркутске задержали подозреваемого в изнасиловании ростовчанки, совершенном шесть лет назад
Полиция Краснодара ищет девушку с татуировкой дракона
На ротонду в Городском саду Краснодара зачем-то налепили атлантов. Власти города пообещали убрать их

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале