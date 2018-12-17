Полиция Краснодара ищет девушку с татуировкой дракона

В Краснодаре полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю местную жительницу

По данным полиции, Анна Шульженко 8 декабря вышла из дома на улице Благоева и до сих пор не вернулась.

На вид ей 20-25 лет, рост 167 см, худощавое телосложение, черные волосы. На пояснице татуировка в виде дракона, сообщили пресс-служба УМВД по Краснодару.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Анны Шульженко, просят обратиться в полицию Карасунского округа УМВД России по Краснодару по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12 или 8 (928) 207-92-10.