Внедорожник врезался в трамвай на улице Московской в Краснодаре

Краснодарский край

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Автомобиль Mercedes Gelandewagen днем 17 декабря столкнулся с трамваем на улице Московской в Краснодаре

Авария произошла между улицами Зиповской и Карякина в 13:08. По предварительным данным, трамвай № 15 ехал в сторону конечной остановки. На нерегулируемом переезде при повороте налево водитель машины не заметил его и столкнулся с вагоном, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

Из-за ДТП общественный транспорт простоял 16 минут, никто не пострадал.

Автомобили ДТП Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай
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