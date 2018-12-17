Внедорожник врезался в трамвай на улице Московской в Краснодаре
Краснодарский край Валерия Дульская
Автомобиль Mercedes Gelandewagen днем 17 декабря столкнулся с трамваем на улице Московской в Краснодаре
Авария произошла между улицами Зиповской и Карякина в 13:08. По предварительным данным, трамвай № 15 ехал в сторону конечной остановки. На нерегулируемом переезде при повороте налево водитель машины не заметил его и столкнулся с вагоном, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».
Из-за ДТП общественный транспорт простоял 16 минут, никто не пострадал.
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