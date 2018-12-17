На ротонду в Городском саду Краснодара зачем-то налепили атлантов. Власти города пообещали убрать их
Власти Краснодара прокомментировали результаты реставрации ротонды в Городском саду
Напомним, 17 декабря мэрия Краснодара рассказала, что на «Казачьей горке» в Городском саду отреставрировали ротонду. Специалисты укрепили ее фундамент, покрасили колонны и купол, заменили плитку.
На внешний вид ротонды обратили внимание местные журналисты: их возмутили атланты, которых прикрепили на колонны.
Глава администрации Западного округа Краснодара Александр Кучмин рассказал порталу Юга.ру, что установка этих декоративных элементов — инициатива подрядчика, проводившего реставрацию.
«Замечание им по этому поводу уже сделали. Уберут. Внешний вид ротонды не будет изменен», — сказал Кучмин.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону при ремонте фасада здания 1909 года мастера использовали донышки пластиковых бутылок, чтобы сделать лепнину.
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