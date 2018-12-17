На ротонду в Городском саду Краснодара зачем-то налепили атлантов. Власти города пообещали убрать их

Власти Краснодара прокомментировали результаты реставрации ротонды в Городском саду

Напомним, 17 декабря мэрия Краснодара рассказала , что на «Казачьей горке» в Городском саду отреставрировали ротонду. Специалисты укрепили ее фундамент, покрасили колонны и купол, заменили плитку.

На внешний вид ротонды обратили внимание местные журналисты: их возмутили атланты, которых прикрепили на колонны.

Глава администрации Западного округа Краснодара Александр Кучмин рассказал порталу Юга.ру, что установка этих декоративных элементов — инициатива подрядчика, проводившего реставрацию.

«Замечание им по этому поводу уже сделали. Уберут. Внешний вид ротонды не будет изменен», — сказал Кучмин.