На Кубани машина врезалась в газовую трубу. Водитель сбежал с места ДТП
Краснодарский край Валерия Дульская
В Отрадненском районе 15 декабря автомобиль столкнулся с газовой трубой, водитель скрылся с места аварии
Авария произошла в станице Спокойной. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался сначала в бетонную электроопору, а затем в газовую трубу.
Прибывшие на место ДТП спасатели не застали водителя легковушки.
Специалисты отключили аккумуляторную батарею и оттянули автомобиль в сторону, чтобы специалисты могли подобраться к поврежденной газовой трубе, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
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