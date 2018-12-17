В Краснодаре двое братьев грабили прохожих, чтобы купить духи

В Краснодаре полицейские задержали двух приезжих молодых людей, которые грабили прохожих на улицах краевого центра

Местная жительница сообщила в полицию, что ее 15-летнего сына ограбили на парковке торгового центра на улице Дзержинского. К мальчику подошел молодой человек, выхватил из рук мобильный телефон и убежал.

Через несколько дней в полицию обратился 20-летний житель Ейска. Он рассказал, что возле парикмахерской к нему подошли два парня и предложили купить у них парфюмерию. После отказа злоумышленники забрали у него около 4 тыс. рублей и пауэрбанк. Из похищенных денег молодые люди выдали потерпевшему 100 рублей на дорогу домой и скрылись.

Во время проверки полицейские задержали в Кропоткине двух братьев: 17-летнего и 19-летнего жителей Гулькевичского района.

Подозреваемые объяснили, что награбленное имущество они продавали в комиссионных магазиннах, а на полученные деньги покупали парфюмерию и продавали ее на рынках. В Кавказском районе за ранее совершенную кражу автомобильных аккумуляторов и автомагнитолы их уже заключали под подписку о невыезде.

В отношении задержанных возбудили несколько уголовных дел по ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Полиция просит жителей края сообщить в правоохранительные органы о противоправных действиях молодных людей по телефонам 8 (861) 268-40-45, 226-52-22, 226-39-44 или 102.