В Северском районе нашли повешенным подростка

Краснодарский край

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В Северском районе обнаружили тело подростка с признаками повешения

Предположительно, юноше было 16 лет. Его тело нашли во дворе частного дома 14 декабря.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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