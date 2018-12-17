На Кубани пенсионер четыре дня избивал сожительницу, после чего она умерла
В Тихорецком районе 62-летнего пенсионера обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью женщине, из-за чего она скончалась
Пенсионер жил со своей 50-летней сожительницей в доме на улице Короткой на хуторе Большевик. Они выпивали и часто ссорились, мужчина периодически избивал сожительницу. В период с 1 по 4 ноября злоумышленник не менее десяти раз ударил женщину по голове и телу, при этом она не стала обращаться за помощью медиков.
В результате побоев женщина не могла самостоятельно передвигаться и лежала в постели. 7 ноября мужчина вызвал скорую по просьбе сожительницы. Пострадавшую госпитализировали, однако в больнице она умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Мужчину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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