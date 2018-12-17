На Дону поезд насмерть сбил мужчину

Ростовская область

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В Каменск-Шахтинском районе Ростовской области произошло смертельное травмирование человека на железной дороге

Около 12:00 15 декабря в полицию сообщили о том, что на 1041-м км перегона Лихая — Каменская поезд сбил человека.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции установили личность погибшего. Им оказался 39-летний житель Каменск-Шахтинского района.

Предварительной причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности на ж/д путях.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщили 17 декабря в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Железная дорога Поезда Полиция смерть
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