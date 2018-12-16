В Сочи внедорожник врезался в припаркованную на обочине легковушку. Пострадали трое
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Сочи на трассе 15 декабря произошла авария с участием двух машин, в которой пострадали три человека
ДТП случилось в 18:30 на 4-м км трассы Адлер — село Веселое.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Montero столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем ВАЗ-21121, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также пассажир иномарки. По факту аварии проводят проверку.
Статьи ПартнерскийКак купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит
Горы, море, спорт и фестивали
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.