В Сочи внедорожник врезался в припаркованную на обочине легковушку. Пострадали трое

Краснодарский край

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В Сочи на трассе 15 декабря произошла авария с участием двух машин, в которой пострадали три человека

ДТП случилось в 18:30 на 4-м км трассы Адлер — село Веселое.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Montero столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем ВАЗ-21121, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также пассажир иномарки. По факту аварии проводят проверку.

ДТП Сочи
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