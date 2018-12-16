Подросток и двое взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Центральном районе Сочи 15 декабря произошла авария, во время которой пострадали три человека

ДТП произошло на улице Конституции в районе дома 28а. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen во время разворота вне перекрестка столкнулся с машиной ВАЗ-21063. Отечественная легковушка двигалась в попутном направлении со стороны «Краснодарского кольца», сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали три пассажира «шестерки», одному из них 17 лет. Их госпитализировали. Устанавлиаются обстоятельства случившегося.

ДТП Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителей Адыгеи предупредили о сходе снежных лавин
В Сочи внедорожник врезался в припаркованную на обочине легковушку. Пострадали трое
ФК «Краснодар» заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы
Подросток и двое взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Сочи
Грузовик упал с обрыва на территорию аквапарка в Крыму
В Краснодаре противогололедными средствами обработали девять мостов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале