Подросток и двое взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Сочи

В Центральном районе Сочи 15 декабря произошла авария, во время которой пострадали три человека

ДТП произошло на улице Конституции в районе дома 28а. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen во время разворота вне перекрестка столкнулся с машиной ВАЗ-21063. Отечественная легковушка двигалась в попутном направлении со стороны «Краснодарского кольца», сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали три пассажира «шестерки», одному из них 17 лет. Их госпитализировали. Устанавлиаются обстоятельства случившегося.