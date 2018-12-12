Чайка: Начальника управления федеральными дорогами в Краснодаре уволили за контракт со своим личным кредитором

Генпрокурор Юрий Чайка рассказал об увольнении начальника управления федеральными дорогами в Краснодаре из-за коррупции

В интервью «Коммерсанту» Чайка рассказал о громких коррупционных преступлениях, раскрытых в 2018 году. В их числе — выявление контракта, заключенного начальником управления федеральными дорогами в Краснодаре.

«С начальником управления федеральными автодорогами в Краснодаре расторгли трудовой договор, когда выяснилось, что чиновник заключил контракты на капитальный ремонт дорог более чем на 2,6 млрд рублей с ДРСУ, учредителю которого был должен 6 млн рублей», — сказал Чайка.

В этой ситуации он указал на наличие конфликта интересов.

Генпрокурор не уточнил точного названия ведомства, но, вероятно, речь идет или о Краснодарском территориальном управлении ГК «Автодор» или о краснодарском филиале ФКУ Упрдор «Черноморье».

Среди чиновников, уволенных в связи с утратой доверия, он также назвал замруководителя УФАС по Санкт-Петербургу, который скрыл сведения о своих доходах, и чиновника Ространснадзора, жена которого купила 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок.

Всего, по словам Чайки, за девять месяцев 2018 года в связи с утратой доверия были уволены 908 чиновников. Он напомнил, что с этого года имена увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе. Сейчас он содержит сведения о более чем 600 лицах. Чиновника из Краснодара, о котором упомянул Чайка, там нет.