Экс-глава Цимлянского района получил 7,5 лет колонии строгого режима за коррупцию

Цимлянский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главе муниципального образования Андрею Садымову, обвиняемого в халатности и получении крупной взятки

По версии следствия, в 2015 году Садымов, являясь главой района, через своего заместителя получил от директора ООО «РНРпроектДом» незаконное вознаграждение в 500 тыс. рублей. Деньги ему передали за содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и подписание актов приема-передачи квартир в муниципальную собственность. Построенное жилье предназначалось детям-сиротам.

В ноябре-декабре 2015 года Садымов распорядился перечислить на счет «РНРпроектДом» более 3 млн рублей по условиям якобы исполненных муниципальных контрактов, однако дом для детей-сирот так и не был достроен.

Как писали Юга.ру, на Садымова завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере).

Цимлянский районный суд Ростовской области признал Андрея Садымова виновным и приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также экс-глава района получил штраф в размере двухкратной суммы взятки — 1 млн рублей.

Садымова лишили права в течение трех лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщили 11 декабря в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.