Российским чиновникам запретили использовать шрифт Times New Roman

Правообладатель шрифтов Times New Roman, Arial, Courier New запретил их использовать в российских государственных учреждениях

Компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на эти шрифты, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. В качестве причины компания указала санкции, введенные США против России. Чиновники больше не смогут использовать перечисленные шрифты для создания электронных документов или программных продуктов, но все еще смогут печатать ими на отдельном персональном компьютере и использовать для распечатки документов, сообщает CNews.

Госслужащим предлагают альтернативу: пользоваться российскими или импортными шрифтами, которые имеют открытую лицензию и распространяются бесплатно. Это могут быть PT Astra и Liberation — шрифты, почти не отличающиеся от запрещенных зарубежных аналогов.

Monotype Imaging — американская компания, которую в 1887 году основал Толберт Ланстон. Базируется в городе Уоберн в штате Массачусетс. Основными направлениями деятельности компании являются разработки в сфере верстка текста и дизайна шрифтов. Созданные Monotype Imaging шрифты нашли широкое применение в электронных устройствах. В компании были разработаны такие востребованные шрифты как Times New Roman, Gill Sans, Arial, Bembo и Albertus.