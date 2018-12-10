Бюджет Адыгеи на 2019 год приняли с минимальным для региона дефицитом

В Адыгее перед утверждением бюджета на 2019 год увеличили доходную часть бюджета и минимизировали дефицит до 4,8% к объему собственных налоговых и неналоговых поступлений

Как пояснил министр финансов Адыгеи Довлетбий Долев, основные характеристики бюджета на 2019 год ко второму чтению увеличились на 2,8 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений республике. Также по итогам первого и второго чтения бюджета депутаты поддержали 16 поправок в сумме 378,7 млн рублей. Эти средства направят на решение социально значимых задач.

В результате 10 декабря депутаты утвердили бюджет на 2019 год. Его доходы составят 21,6 млрд рублей, в том числе 10,3 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления — 11,3 млрд рублей. Расходы утверждены на уровне 22,2 млрд рублей. Дефицит минимизирован и составит 590,3 млн рублей.

Бюджет будет социально ориентированным, он сформирован в программном формате на основе 20 государственных программ республики, утвержденных Кабинетом министров Адыгеи, касающихся всех сфер жизни. Документ предусматривает концентрацию бюджетных средств на решении ключевых социально-экономических задач.

«Президент РФ акцентировал внимание на необходимости выполнения задач, ориентированных на запрос общества в справедливости, честности, открытости деятельности всех уровней власти. Это касается и бюджетной политики. Уверен, что мы предусмотрели грамотное распределение средств с учетом интересов всех слоев населения и потребностей муниципалитетов, которые рассчитывают на поддержку региона», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.