После лобового ДТП в Туапсинском районе сгорела машина
Краснодарский край Валерия Дульская
В Туапсинском районе ночью 8 декабря произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадал один человек
Авария произошла на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Kia Ceed на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль BMW X3. После удара машина виновника ДТП загорелась.
В результате аварии водитель Kia получил разные травмы, его госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Жесткого тактического решения проблемы женского обрезания на Северном Кавказе нет»
Интервью с Саидой Сиражудиновой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.