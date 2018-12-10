После лобового ДТП в Туапсинском районе сгорела машина

Краснодарский край

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В Туапсинском районе ночью 8 декабря произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадал один человек

Авария произошла на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Kia Ceed на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль BMW X3. После удара машина виновника ДТП загорелась.

В результате аварии водитель Kia получил разные травмы, его госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД ДТП Пожары Туапсинский район
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