После лобового ДТП в Туапсинском районе сгорела машина

В Туапсинском районе ночью 8 декабря произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадал один человек

Авария произошла на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем Kia Ceed на закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль BMW X3. После удара машина виновника ДТП загорелась.

В результате аварии водитель Kia получил разные травмы, его госпитализировали, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.