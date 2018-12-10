Адыгея, Дагестан и Чечня получат гранты за высокие темпы роста экономики. А Кубань — нет

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

Распечатать

Адыгея, Дагестан и Чечня вошли в список 40 субъектов, которые получат гранты за высокие темпы роста экономики

На сайте правительства России появилось распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, 40 регионов получат поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий.

На все регионы из списка выделили 19,96 млрд рублей из федерального бюджета.

По программе, Адыгея получит 669 млн 307 тыс. рублей. Дагестану и Чечне отдадут 625 млн 219 тыс. и 606 млн. 444 тыс. рублей соответственно. Еще 167 млн рублей перечислят Ингушетии.

Также в список попал Крым, ему полагается почти 454 млн рублей. Еще 732 млн 744 тыс. рублей направят в Севастополь. Ростовская область получит 471 млн 413 тыс. рублей.

Деньги Правительство Экономика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Адыгея, Дагестан и Чечня получат гранты за высокие темпы роста экономики. А Кубань — нет
Во время пожара в Ставрополе взорвался баллон. Пострадали трое спасателей
На Дону нашли тело мертвого мужчины с обмотанной скотчем головой
В первой половине недели на Кубани будет дождливо
Застройщики похитили деньги у 700 дольщиков жилья в Краснодаре
В Краснодаре в гараже нашли тело повешенного мужчины

Лента новостей

Статьи Партнерский

Экскурсия в музей будущего на курорте «Роза Хутор»

Зачем ехать и что смотреть

Краснодарского журналиста Хижняка задержали после свидетельств казаков‑дружинников

Тех же, что фигурировали в деле рэпера Хаски

Статьи

Концерты F.P.G и VLNY, спектакль «Флоранс»

И другие события Краснодара с 10 по 16 декабря

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале