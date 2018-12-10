Адыгея, Дагестан и Чечня получат гранты за высокие темпы роста экономики. А Кубань — нет

Адыгея, Дагестан и Чечня вошли в список 40 субъектов, которые получат гранты за высокие темпы роста экономики

На сайте правительства России появилось распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, 40 регионов получат поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий.

На все регионы из списка выделили 19,96 млрд рублей из федерального бюджета.

По программе, Адыгея получит 669 млн 307 тыс. рублей. Дагестану и Чечне отдадут 625 млн 219 тыс. и 606 млн. 444 тыс. рублей соответственно. Еще 167 млн рублей перечислят Ингушетии.

Также в список попал Крым, ему полагается почти 454 млн рублей. Еще 732 млн 744 тыс. рублей направят в Севастополь. Ростовская область получит 471 млн 413 тыс. рублей.