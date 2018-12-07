Адыгея и Москва договорились о межрегиональном сотрудничестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о развитии отношений между регионами

6 декабря в Москве руководители регионов подписали соглашение между правительством Москвы и Кабинетом министров Адыгеи о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

«У нас давние деловые и дружеские отношения. Считаю, что подписанное сегодня соглашение — это важный шаг, который придаст импульс уже сложившемуся сотрудничеству и выходу на новый уровень взаимодействия регионов во многих сферах жизни. Мы ожидаем, что на основании достигнутых договоренностей будут выстраиваться конкретные проекты, расти товарооборот», — подчеркнул глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что для республики интересен инновационный подход Москвы в благоустройстве общественных территорий, опыт в решении социальных вопросов, образовательных проектов. Налажено сотрудничество в сфере здравоохранения, обмена опытом врачей и предоставления жителям республики высокотехнологичной медпомощи в ведущих клиниках столицы. Также стороны назвали перспективным туристское направление.

Глава Адыгеи предложил активнее использовать имеющие ресурсы для развития инвестиционной и торгово-экономической деятельности.

Московские власти выразили заинтересованность в увеличении поставок экологически чистой продукции АПК Адыгеи: овощей, фруктов, молочной продукции, в том числе адыгейского сыра. Площадкой для торговли может стать оптово-розничный продовольственный центр «Фуд Сити», где в октябре открылся выставочный павильон Адыгеи.

Между регионами уже реализуется ряд совместных проектов. В частности, в этом году в Москве организовали на Старом Арбате фотовыставку «Открой для себя Адыгею!».

В 2022 году исполнится 100 лет Адыгейской автономной области. В связи с этим в Москве планируют провести Дни Республики Адыгея и организовать совместные культурные мероприятия, сообщили в пресс-службе главы республики.