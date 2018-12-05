«Сделать теплый туалет — это не космодром построить». Матвиенко возмутилась отсутствием теплых туалетов в школах Дагестана

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство тем, что в Дагестане, Бурятии и Забайкалье холодные туалеты

Всего в этих регионах без теплых санузлов насчитали около 600 школ, из них 254 учреждения — в Дагестане.

«Что за проблема — утеплить детский туалет, чтобы девочки и мальчики потом всю жизнь не страдали соответствующими болезнями? Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению туалета разная. Но тем не менее это не космодром построить», — сказала сенатор на совещании 5 декабря.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин сообщил, что в Дагестане планируют исправить ситуацию до 1 сентября 2019 года. Однако, по его словам, финансовое состояние республики таково, что уверенности в этом нет.

Матвиенко поручила сенаторам, представляющим Дагестан, Бурятию и Забайкалье, рассчитать стоимость оборудования школ теплыми туалетами и представить результаты в январе.

«Я надеюсь, что председатель правительства, который тоже озабочен этой темой, изыщет возможность финансово поддержать эти регионы», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».