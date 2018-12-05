Компания АСК приняла участие в консультациях по разработке стратегии Краснодар-2030

Группа компаний АСК приняла участие в сессии в рамках подготовки стратегии экономического развития Краснодара до 2030 года

Заседание состоялось в краевом центре 30 ноября. На мероприятии обсудили приоритеты пространственного развития города. Специалисты компании «Эрнст энд Янг», работающие над стратегией, поинтересовались мнением застройщиков и архитекторов о том, какие проекты могут улучшить городскую среду.

На сессии поговорили об условиях и перспективах застройки центральной части города, развитии Краснодарской агломерации. Представители группы компаний АСК внесли идеи.

«Группа компаний занимает четвертое место в Краснодаре и крае по объемам жилищного строительства, поэтому деятельность АСК оказывает большое влияние на характер городского строительства. Осознавая это, мы со всей ответственностью подходим ко всем своим проектам, тщательно продумывая архитектурные и планировочные решения», — сказала генеральный директор АСК Инна Шестаченко.

Она отметила, что группа компаний при застройке территорий уделяет большое внимание благоустройству. Более года в АСК реализуется концепция современного и качественного обустройства дворовых территорий домов и мест общего пользования, максимально удобных для жильцов.

АСК соблюдает единый стиль при строительстве домов и благоустройстве жилых комплексов, а при возможности дополняет пространство инфраструктурными объектами. Например, в рамках проекта жилого квартала «Премьера» в микрорайоне Гидростроителей построили скейт-парк, куда ходят дети и подростки, живущие в том районе, рассказали в пресс-службе компании АСК.

«Мы взаимодействуем с несколькими крупными проектными институтами, имеем в штате собственных специалистов. Это позволяет нам делать интересные проекты, дома, в которых удобно и комфортно жить», — отметила Инна Шестаченко.

В ноябре группу компаний АСК наградили золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России — 2018», который присуждает Фонд развития механизмов гражданского контроля наиболее устойчивым и клиентоориентированным застройщикам.

«Присвоение федерального статуса надежного застройщика подтверждает наш вклад в развитие города. Наши новые проекты также будут учитывать изменения городской среды, предусматриваемые стратегией Краснодар-2030», — заключила Инна Шестаченко.