Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Адыгее

Адыгея

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В Адыгее 4 декабря произошло четыре пожара в частных домах, в одном из них погиб 58-летний местный житель

Как сообщили в МЧС, все возгорания произошли в сельской местности.

В 10:00 утра произошел пожар в селе Красногвардейском. Огонь распространился на площади 12 кв. метров, в результате происшествия погиб 58-летний мужчина. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Также 4 декабря спасатели потушили возгорание в станице Дондуковской Гиагинского района и крупный пожар в доме в поселке Тульском Майкопского района. Ранним утром 5 декабря загорелось жилое здание в поселке Северном под Майкопом.

Специалисты устанавливают причины и материальный ущерб от пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

МЧС Пожары
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