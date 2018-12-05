Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Адыгее
В Адыгее 4 декабря произошло четыре пожара в частных домах, в одном из них погиб 58-летний местный житель
Как сообщили в МЧС, все возгорания произошли в сельской местности.
В 10:00 утра произошел пожар в селе Красногвардейском. Огонь распространился на площади 12 кв. метров, в результате происшествия погиб 58-летний мужчина. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Также 4 декабря спасатели потушили возгорание в станице Дондуковской Гиагинского района и крупный пожар в доме в поселке Тульском Майкопского района. Ранним утром 5 декабря загорелось жилое здание в поселке Северном под Майкопом.
Специалисты устанавливают причины и материальный ущерб от пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
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