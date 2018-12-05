Два парня и две девушки погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

В Степновском районе Ставропольского края веером 4 декабря произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека

ДТП случилось около 21:30 на 13-м км трассы Степное — Иргаклы — Ачикулак.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2107.

На месте аварии погибли 24-летний и 25-летний водители обеих машин и пассажирки «девятки» — девушки 20 и 26 лет.

Установлено, что парня, который управлял «семеркой», в этом году лишили прав, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей.