Два парня и две девушки погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

Ставропольский край

Распечатать

В Степновском районе Ставропольского края веером 4 декабря произошла автомобильная авария, жертвами которой стали четыре человека

ДТП случилось около 21:30 на 13-м км трассы Степное — Иргаклы — Ачикулак.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2107.

На месте аварии погибли 24-летний и 25-летний водители обеих машин и пассажирки «девятки» — девушки 20 и 26 лет.

Установлено, что парня, который управлял «семеркой», в этом году лишили прав, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих водителей.

По предварительной информации, дорога на месте ДТП была в надлежащем состоянии, сообщает ТАСС.

ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Два парня и две девушки погибли в лобовом ДТП на Ставрополье
В России объявили лауреатов литературной премии «Большая книга»
На Дону мужчина ударил знакомого по голове, после чего поджег его дом вместе с ним
Пассажирский самолет из Сочи вернулся на курорт из-за неисправности
В Сочи осудили женщину, которая изуродовала соседке лицо поленом за замечание
В Минводах глава города подал в отставку — СМИ

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале