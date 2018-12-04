В Сочи осудили женщину, которая изуродовала соседке лицо поленом за замечание

В Сочи женщина продолжит отбывать наказание за умышленное обезображивание лица соседки

Суд установил, что 20 сентября 2017 года в Хостинском районе курорта поссорились две местные жительницы из-за того, что одна из них разместила на тротуаре дрова, которые затрудняли проход пешеходам. Во время конфликта женщина схватила за волосы соседку, повалила ее на дрова и стала пальцами давить на глаза. После этого она взяла в руки полено и не менее десяти раз ударила им пострадавшую по лицу, отчего она потеряла сознание.

В результате женщина получила повреждения в виде перелома костей носа, правой скуловой дуги и иные, которые обезобразили ее лицо.

Жительницу Сочи признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина обжаловала приговор, однако суд оставил его в силе, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.