В Сочи собираются открыть центр иппотерапии

В Лазаревском районе Сочи планируют построить реабилитационный центр иппотерапии, где будут проводить сеансы лечебной верховой езды

Об этом сообщила заместитель главы Сочи, директор департамента экономики и стратегического развития администрации курорта Милена Попова на еженедельном планерном совещании 4 декабря.

«Рассматривается инвестиционное предложение социального проекта по созданию реабилитационного центра иппотерапии (метод реабилитации посредством лечебной верховой езды) в Лазаревском районе в поселке Магри», — сказала Попова.

Проект планируют представить на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» во время презентации инвестиционного потенциала курорта.

Всего для мероприятия подготовят 14 проектов, в числе которых марины в Лазаревском и Адлерском районах Сочи, всесезонный крытый аквапарк и спортивный тренировочный лагерь.