В Сочи за десять минут столкнулись сразу четыре машины

На Красной поляне 4 декабря четыре машины столкнулись за десять минут

Авария произошла в промежутке между 6:30 и 6:40 в Адлерском районе на трассе Адлер — Красная поляна. По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong Kyron потерял управление и его занесло на дорожное ограждение справа по ходу движения. Мужчина установил знак аварийной остановки. Однако через несколько минут водитель машины KIA, увидев ДТП, резко затормозил. От этого его занесло и выбросило в ограждение на встречной полосе.

Через две минуты автомобиль Mazda врезался в SsangYong Kyron. Их попыталась объехать машина Pontiac, однако ее тоже занесло и отбросило на стоящую в ограждении KIA.

В результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД обратились четыре водителя транспортных средств, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.