Газовики Адыгеи простят пеню абонентам, которые погасят долги до нового года

В Адыгее «Газпром межрегионгаз Майкоп» в преддверии новогодних праздников предложил абонентам-должникам льготные условия исполнения платежных обязательств

Потребителям, которые полностью погасят долг за потребленный газ до 10 января 2019 года, в рамках акции «В Новый год без долгов!» не будут предъявлять к оплате задолженность по пеням, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

«Механизм участия в акции предельно прост: нужно единовременно и полностью оплатить долг за газ любым удобным способом, а чек приложить к заявлению в абонентском пункте по месту проживания», — рассказали организаторы акции.

По информации «Газпром межрегионгаз Майкоп», неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев считается основанием для приостановления газоснабжения.

Сейчас количество потребителей газа, которым поставщик топлива имеет право приостановить газоснабжение, составляет 5,6 тыс. человек. В 2018 году из-за долгов газоснабжение было приостановлено у 1 тыс. 408 абонентов. Общая дебиторская задолженность населения перед газовиками в Адыгее составляет 488 млн рублей.