Шестилетний ребенок пострадал в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Апшеронском районе вечером 3 декабря произошла авария, в которой пострадал ребенок

ДТП произошло в 18:00 на 65-м км трассы Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 39-летний водитель машины ВАЗ-21099 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД заметили признаки алкогольного опьянения у водителя «99-й» и предложили ему пройти освидетельствование, но мужчина отказался.

В результате столкновения получили травмы 40-летний водитель «шестерки» и шестилетний мальчик, который ехал в «99-й» без детского кресла. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Апшеронский район ГИБДД Дети ДТП
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