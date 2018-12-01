В 2018 году активы банков Южного региона выросли на 7,5% — ЦБ

Краснодарский край

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Представители Центробанка сообщили, что в 2018 году показатели банковской системы Южного региона выросли с опережающими темпами

Об этом на брифинге в Краснодаре рассказали заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова и руководитель службы текущего банковского надзора Банка России Богдан Шабля. По информации представителей регулятора, показатели банковской системы ЮФО и СКФО растут опережающими темпами.

За 10 месяцев 2018 года активы банков Южного региона выросли на 7,5%. Эти темпы роста выше средних темпов роста активов по банковскому сектору, который составляет 4%. Основной темп прироста показывает корпоративное кредитование на уровне 20,4%. При этом средняя просроченная задолженность по банкам Южного региона составляет 9,1%, это показатель выше среднего — просрочка по корпоративному портфелю в России находится на уровне 6-7%. Кредитование населения также растет существенными темпами, по южным банкам это уровень 19,1%.

«Если суммировать, соответственно, показатель кредитования экономики в Южном регионе вырос достаточно существенно, почти на уровне двадцати процентов — 19,9%. В то время как в целом по банковскому сектору этот показатель составляет 9,6%. Но мы с вами прекрасно понимаем, что на финансирование заемщиков в Южном регионе значительное влияние оказывает присутствие системно значимых кредитных организаций. Поэтому показатель соотношения активов к внутреннему региональному продукту находится не на таком высоком уровне, как если бы мы посмотрели на соотношение активов к внутреннему региональному продукту всего банковского сектора», — сказала Ольга Полякова.

По ее словам, банковский сектор на сегодня является основным финансовым посредником на финансовом рынке. На 1 января 2018 года соотношение активов к ВВП составляет 92,6%.

Финансовый результат банков Южного региона составляет 7 млрд рублей. Из 39 действующих кредитных организаций 31 закончила свою деятельность за десять месяцев с положительным финансовым результатом.

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