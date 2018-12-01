Большинство банков на Кубани будут иметь базовые лицензии — ЦБ

С 1 января 2019 года в России начинает действовать пропорциональное банковское регулирование

«В рамках перехода на пропорциональное регулирование уже 15 кредитных организаций Южного региона получили базовые лицензии, 6 из них подали документы на получение этой лицензии. Таким образом, мы можем сделать вывод, что основная масса кредитных организаций, которые зарегистрированы и действуют на территории Южного региона — это будут банки с базовой лицензией», — сообщила Ольга Полякова.

В Краснодаре 30 ноября состоялся брифинг руководства блока банковского надзора Центробанка, в нем приняли участие заместитель председателя Банка России Ольга Полякова и руководитель службы текущего банковского надзора Банка России Богдан Шабля. По словам представителей регулятора, банки ЮФО и СКФО успешно проходят процесс лицензирования в рамках перехода на пропорциональное регулирование. В Южном регионе зарегистрировано 39 кредитных организаций, в том числе одна небанковская кредитная организация. 4 из них входят в топ-100 банков, 25 имеют капитал менее 1 млрд рублей.

К 1 января 2019 года все банки поделятся на банки с базовой и универсальной лицензией. Соответствующий закон был принят еще в 2017 году. Тогда же все кредитные организации получили статус банков с универсальной лицензией. Им выдвинули условие, что к началу 2018 они определятся и либо подтвердят универсальную лицензию или увеличат уставной капитал для ее получения, либо получат базовую лицензию. Банкам с базовой лицензией запрещено открывать представительства и филиалы на территории иностранного государства. Также им запрещается приобретение прав требования к иностранным лицам, осуществление лизинговых операций и выдача поручительств и банковских гарантий.

То же касается и корреспондентских счетов, кроме тех случаев, когда они нужны для участия в иностранной платежной системе. Банки с базовой лицензией не могут выдавать кредиты или иным способом размещать средства в иностранных финансовых организациях или у физических лиц, подчиняющихся законам другого государства. Базовая лицензия позволяет совершать сделки и операции с ценными бумагами только из первого уровня организатора торгов. ЦБ, впрочем, может на особых условиях разрешить операции и с другими бумагами. И, наконец, для банков с базовой лицензией норматив Н6 жестче, чем для универсальных: максимальный размер риска на заемщика или заемщиков составляет всего 20% от капитала.