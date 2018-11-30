В Туапсе осудили экс-полицейского, который предложил знакомому за деньги избежать уголовной ответственности

В Туапсе бывшего полицейского признали виновным в покушении на мошенничество

Суд установил, что в сентябре бывший дознаватель ОМВД России по Туапсинскому району Эдуард Коблев узнал об уголовном деле в отношении своего знакомого ипредложил ему за деньги избавиться от уголовной ответственности, при этом полицейский не собирался помогать.

Мужчина согласился на предложение и сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время передачи 100 тыс. рублей бывшего полицейского задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба) и приговорил к двум годам исправительных работ с удержанием 15% от дохода, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.