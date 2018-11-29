В Тимашевске собираются построить завод по переработке соевых бобов

В Тимашевске представили инвестиционный проект по строительству завода по переработке соевых бобов

Автором инициативы стал директор компании «Скармарт» Роман Скалинчук. Он обсудил возможности реализации проекта с главой района Андреем Палием, его заместителем Ириной Скрипиль и мэром Тимашевска Николаем Паниным.

На встрече отметили, что со стороны предприятий кондитерской, фармацевтической и мясоперерабатывающей отраслей есть большой спрос на сою. Скалинчук рассказал, что сейчас в России нет производства сои — этот продукт на 100% импортируют. В дальнейшем инвестор рассматривает развитие сопутствующего производства высокобелкового корма для животных.

Инвестор планирует построить и запустить завод в 2021 году. Ожидается, что это позволит создать 150 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей.

Проект одобрило краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили 29 ноября в пресс-службе администрации Тимашевского района.