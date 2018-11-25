Экс-прокурор Усть-Лабинского района занял новую должность в Динском районе

Краснодарский край

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В Динском районе 23 ноября назначили нового прокурора

Им стал старший советник юстиции Сергей Кириченко. Его назначили приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Кто такой Сергей Кириченко

Кириченко в 1998 году окончил КубГАУ. С июля 2000 года работает в органах прокуратуры края. С 14 сентября 2009 года находился в должности прокурора Уть-Лабинского района.

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