Скончался начальник ГРУ Игорь Коробов

На 63-м году жизни умер начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов

В Министерстве обороны РФ сообщили, что Коробов скончался 21 ноября после продолжительной болезни. В ведомстве отметили, что он был отмечен на должности главы ГРУ государственными наградами, в том числе званием Героя России, сообщает ТАСС .

Кто такой Игорь Коробов

Игорь Коробов родился 3 августа 1956 года. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, Военную академию Генштаба ВС РФ. Служил в Вооруженных силах РФ с 1973 года, в военной разведке — с 1985 года.

С января 2016 года Коробов был Начальником Главного управления Генштаба ВС РФ — заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.