В Нальчике 20 из 26 заправок работают нелегально
Кабардино-Балкария Елена Лободина
В столице Кабардино-Балкарии большинство АЗС работают нелегально и не соблюдают пожарную безопасность
Это выяснилось в ходе проверки, проведенной комиссией администрации Нальчика.
«Установлено, что 20 из 26 автогазозаправочных станций осуществляют свою деятельность без соблюдения норм пожарной безопасности и соответствующих разрешительных документов. При этом некоторые из них размещены без соблюдения необходимых охранных и санитарно-защитных зон», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Информацию о выявленных нарушениях комиссия направлена в надзорные органы.
Список нарушителей опубликован на сайте мэрии.
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