В Нальчике 20 из 26 заправок работают нелегально

В столице Кабардино-Балкарии большинство АЗС работают нелегально и не соблюдают пожарную безопасность

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной комиссией администрации Нальчика.

«Установлено, что 20 из 26 автогазозаправочных станций осуществляют свою деятельность без соблюдения норм пожарной безопасности и соответствующих разрешительных документов. При этом некоторые из них размещены без соблюдения необходимых охранных и санитарно-защитных зон», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Информацию о выявленных нарушениях комиссия направлена в надзорные органы.

Список нарушителей опубликован на сайте мэрии.