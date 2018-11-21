На Дону мужчина ранил ножом участкового, который приехал по вызову о драке

Ростовская область

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В Аксайском районе Ростовской области мужчина несколько раз ударил ножом участкового

По данным следствия, участковый полиции приехал к 54-летнему жителю Аксайского района, чтобы выяснить обстоятельства драки, в которой тот участвовал. Мужчина не захотел ничего объяснять и два раза ударил ножом по рукам полицейского. Участковый получил ранения.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Расследование дела продолжается, сообщила 21 ноября пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Полиция Происшествия
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