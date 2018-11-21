Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
Британский ретейлер Kingfisher планирует уйти с российского рынка, где он управляет сетью магазинов Castorama
Представители сети Kingfisher 21 ноября рассказали о намерении покинуть рынки России, Испании и Португалии.
«Это поможет более эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции», — отметили в пресс-службе.
В России выручка Kingfisher в III финансовом квартале 2018-2019 финансового года сократилась на 6,4% до 101 млн фунтов стерлингов. В 2017 году прибыль Castorama уменьшилась на 4% до 32,5 млрд. рублей. Убыток вырос до 2,8 млрд. рублей с 2,05 млрд. рублей по сравнению с показателями в 2016 году, пишет «Интерфакс».
Первый магазин Castorama в России открыли в 2006 году. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас в стране работает 20 гипермаркетов.
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