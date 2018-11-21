Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Вся Россия, В мире

Распечатать

Британский ретейлер Kingfisher планирует уйти с российского рынка, где он управляет сетью магазинов Castorama

Представители сети Kingfisher 21 ноября рассказали о намерении покинуть рынки России, Испании и Португалии. 

«Это поможет более эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции», — отметили в пресс-службе. 

В России выручка Kingfisher в III финансовом квартале 2018-2019 финансового года сократилась на 6,4% до 101 млн фунтов стерлингов. В 2017 году прибыль Castorama уменьшилась на 4% до 32,5 млрд. рублей. Убыток вырос до 2,8 млрд. рублей с 2,05 млрд. рублей по сравнению с показателями в 2016 году, пишет «Интерфакс».

Первый магазин Castorama в России открыли в 2006 году. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас в стране работает 20 гипермаркетов. 

Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

У рэпера Хаски проблемы с концертами в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Что происходит?
В Краснодаре полиция не нашла коробки с вакциной от гриппа
В Краснодаре нашли двух из трех подростков, сбежавших из детдома
В Краснодаре приставы арестовали у организации более 200 машин
В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как из окна выбросили кошек
Путин проведет в Анапе совещание по развитию военной инфраструктуры

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале