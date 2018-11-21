На Кубани после ДТП перевернулась машина скорой помощи

Под Темрюком 20 ноября легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

Авария произошла в 13:40 на 17-м км трассы Темрюк — Краснодар. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Priora пытался обогнать другую машину и выехал на встречку. В результате он столкнулся со скорой помощью, которая поворачивала налево.