На Кубани после ДТП перевернулась машина скорой помощи

Краснодарский край

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Под Темрюком 20 ноября легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

Авария произошла в 13:40 на 17-м км трассы Темрюк — Краснодар. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Priora пытался обогнать другую машину и выехал на встречку. В результате он столкнулся со скорой помощью, которая поворачивала налево. 

В ДТП пострадал 52-летний пассажир «Газели», ему назначили амбулаторное лечение, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Автомобили ДТП Темрюкский район
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