На Ставрополье автомобиль сбил корову и перевернулся

В Левокумском районе Ставрополя 20 ноября произошло ДТП с участием легковушки

Инцидент произошел в 17:00 на 22-м км трассы Урожайное — Турксад — Арзгир.

По предварительным данным, 49-летний водитель машины Lada Priora превысил скорость и сбил корову, которая находилась на проезжей части. 42-летняя местная жительница, которая также находилась в машине, получила травмы головы и конечностей, ее доставили в больницу.

Водитель не пострадал. Сейчас правоохранители разыскивают хозяина коровы, который оставил животное без присмотра, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.